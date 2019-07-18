الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بإعدامات «تشفي الصدور»

خالد الشرقاوي - وكالات
أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الخميس، تنفيذ حكم بالإعدام ضد 3 أشخاص في جدة، بعد أن ثبتت عليهم تهمة "شرب المسكر"، واقتحام أحد المنازل وتجريد امرأة من ملابسها، وذلك بعد إصدار أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.
وجاء في البيان الصادر عن الوزارة أن هتان بن سراج بن سلطان الحربي، وسلطان بن سراج بن سلطان الحربي، ومحمد عمر محمد ليق جمالي (باكستاني الجنسية) أقدموا على "شرب المسكر"، ودخلوا أحد المنازل منتحلين صفة رجال الأمن، قبل أن يجردوا امرأة من ملابسها تحت تأثير السلاح الأبيض.
وأشار البيان إلى أن المتهم الباكستاني سلم هتان المرأة حتى يمارس الأخير عليها "الفاحشة"، كما كسر باب إحدى الغرف بغرض اغتصاب امرأة أخرى.
وأضاف البيان: "وبفضل من الله، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجناة، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب جرائمهم، وبإحالتهم إلى المحكمة الجزائية صدر بحقهم صك يقضي بثبوت ما نُسب إليهم، ولأن ما قام به المدعى عليهم من مغالبة أصحاب المنزل وإخافتهم ومنعهم من الدفاع عن عرضهم فِعل محرّم وضرب من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض؛ فقد تم الحكم عليهم بحد الحرابة، وأن تكون عقوبتهم القتل، وأُيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه".
وأشادت الوزارة بالسلطات الأمنية التي قبضت على الجناة، فيما أكد التحقيق لاحقا أن ما ارتكبه الجناة "ضرب من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض"، استوجب الحكم عليهم بحد الحرابة.
وختم البيان بالتأكيد على أن الحكومة تحرص على "استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين وينتهك أعراضهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".
وقوبل البيان بترحيب واسع من نشطاء تويتر حيث علق ناشط يدعى "عبداللطيف المهيني" قائلًا: " إقامة الحدود الشرعية على المجرمين والمفسدين منهج إسلامي ثابت لهذه البلاد المباركة فأسأل الله أن يحفظها ويحفظ ولاة أمرها ويديم علينا نعمة الأمن والإيمان".
وعلق آخر يدعى"هزاع الزهراني" قائلًا: "اقسم بالله مليون قسم انهم يستاهلون المووووووت"، وقال "أبو محمد": هذا هو الردع لمثل هؤلاء وليكونوا عبره لمن يفكر ان يمشي فى طريق الشيطان مصيره القتل ..الحمد لله على نعمة الاسلام".
وعلق صاحب حساب "مهد الإسلام": " احفظواأبنائكم من التدخين فلم نرى يوماً أو نسمع من حشش أو شرب الخمر قبل أن يكون التدخين هو السلم وللأسف هناك أقوام يعتبرون التدخين من المراجل ويدار في المجالس كما تدار القهوة والشاي بلا حياء بل يعدونه من الكرم والمرجلة حتى وصل لمجالس بعض النساء نسأل الله السلامة فحصّنوا أبنائكم فالقادم مختلف".
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