رئيس الجزائر المؤقت يصل القاهرة لحضور نهائى أفريقيا

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الجزائر

السنغال

وصل إلى مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، الرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح، في زيارة للبلاد سيحضر خلالها المباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تجمع منتخب بلاده مع السنغال المحدد لها غدًا الجمعة بإستاد القاهرة.

وأفاد مصدر بمطار القاهرة، بأنه تم استقبال رئيس الجزائر المؤقت في صالة الاستراحة الرئاسية.

ويذكر  أن منتخب الجزائر نجح في الوصول إلى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه على نيجيريا بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما بإستاد القاهرة ضمن منافسات الدور نصف النهائى.

وسجل لمنتخب الجزائر المدافع النيجيرى ويليام إيكونج في مرماه عن طريق الخطأ في الدقيقة 40، ورياض محرز في الوقت بدل الضائع، بينما أحرز لمنتخب نيجيريا أوديون إيجالو في الدقيقة 71 من ركلة جزاء.


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