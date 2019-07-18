بالأرقام.. مفتي الجمهورية يكشف مفاجأة عن حالات الطلاق الشفوي

18 يوليه 2019 - 11:27 ص

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن دار الإفتاء تتلقى من 4200 الى 4800 حالة فتوى شهريا متعلقة بالطلاق الشفوي.

وأضاف أنه بفحص هذه الحالات نجد أن منها مثلا 4 حالات هى من وقع لها الطلاق بالفعل وننصحهم باللجوء للمأذون لتوثيق الطلاق.

وعن النسب التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والمسجلة بالفعل حول حالات الطلاق قال إنها "مزعجة"، وهذا يدل على أن هناك غيابا تاما لثقافة حماية الأسرة ، منوها أن الطلاق يعد قضية أمن قومي بسبب النسب العالية التي يتم رصدها سنويا في الطلاق بشكل عام ، وفي الطلاق المبكر بشكل خاص والذى يقع فى السنوات الأولى من الزواج.

وناشد مفتى الديار المصرية ضرورة تكاتف مختلف المؤسسات لإيجاد الحلول وغرس ثقافة حماية الأسرة، مشيرا إلي أن التشريع الإسلامي قصد حماية الأسرة .

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، تحت عنوان " الطلاق المبكر ظاهرة تؤرق المجتمع "،وذلك لإعلان نتائج البحث الذى أجراه المركز حول أسباب الطلاق المبكر فى المجتمع المصرى والتداعيات وكيفية المواجهة.

وقد حضر الندوة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ،والدكتورة سعاد عبد الرحيم مديرة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى والدكتور وليد رشاد أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ،والخبراء فى هذا المجال وممثلى الوزارات.