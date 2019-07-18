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متحف جمال عبد الناصر بـ"المجان" للجمهور

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الرئيس الراحل جمال عبد الناصر
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر

متابعات-علا خطاب

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جمال عبد الناصر

متحف

احتفالاً بذكرى ثورة 23 يوليو قررت وزارة الثقافة فتح متحف الزعيم الراحل جمال عبد الناصر مجانًا للجمهور.

بدورها، قالت الوزارة إن ثورة يوليو سطرت تاريخ مصر الحديث وحققت العديد من الإنجازات فى مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية موجهة الدعوة للشباب والنشء لزيارة المتحف والاطلاع على السيرة الخالدة لقائدها.

يقع متحف الزعيم جمال عبد الناصر بمنقطة منشية البكرى شرق القاهرة حيث عاش الرئيس الراحل وأسرته، حيث تبلغ مساحته الإجمالية 13400 متر مربع، وتشمل مبنى يضم طابقين وحديقة خاصة، تم الاحتفاظ بالقاعات الرئيسية المتمثلة فى مكتبى الرئيس بكل من الدورين الأرضى والأول والصالونات الملحقة بها، بالإضافة إلى غرفة نوم الرئيس وغرفة المعيشة وصالونين بالدور الأرضى وقاعتين للمقتنيات والأوسمة.

يضم المتحف العديد من الوثائق والمقتنيات الشخصية لعبد الناصر منها صورة الشخصية والعائلية، ملابس، كاميرات فوتوغرافية، مجموعة من الأقلام، أوسمة والنياشين والهدايا التذكارية .





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