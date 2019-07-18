» إقلاع أول رحلات مصر للطيران لنقل ضيوف الرحمن

18 يوليه 2019 - 11:07 ص

أقلعت صباح اليوم الخميس أولى رحلات مصر للطيران لنقل حجاج بيت الله الحرام من الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي؛ وذلك في إطار الجسر الجوى الذي تنظمه مصر للطيران سنويا لنقل ضيوف الرحمن.

وتنظم الشركة خلال موسم الحج الحالي 351 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام، بمعدل 206 رحلات جوية إلى جدة لنقل 41 ألف حاج، و145 رحلة إلى المدينة المنورة لنقل 35 ألف حاج.

وقامت شركة مصر للخدمات الجوية بالتعاون مع شركة ميناء القاهرة الجوى، بتجهيز خيمة مكيفة لاستقبال الحجاج وذويهم أمام الصالة الموسمية بمطار القاهرة، والمخصصة لرحلات الحج والعمرة لشركة مصر للطيران لحمايتهم من أشعة الشمس، نظرا لارتفاع حرارة الجو في هذا الوقت من العام.

وتوفر شركة الخدمات الجوية جميع الخدمات للحجاج وذويهم من مأكولات خفيفة ومشروبات، بالإضافة إلى تزويد الخيمة بشاشات عرض كبيرة من قبل شركة ميناء القاهرة الجوى؛ لمتابعة مواعيد الرحلات، كما تم توفير شاشات لعرض كيفية أداء مناسك الحج، وعرض أفلام تبين مراحل وإجراءات السفر.

ومن المقرر أن تكون تقلع آخر رحلة في مرحلة الذهاب إلى الأراضي المقدسة يوم 5 أغسطس المقبل- حيث تنقل مصر للطيران أكثر من 70 ألف حاج مع نهاية الموسم، وتبدأ رحلات عودة الحجاج يوم 14 أغسطس المقبل.