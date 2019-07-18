ما لا تعرفه عن معلم الفيزياء موقع الاتفاق مع "حميدتي"

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وقع أحمد ربيع سيد أحمد، معلم سوداني لمادة الفيزياء باسمه في تاريخ البلاد نيابة عن قوى الحرية والتغيير على الاتفاق السياسي بجانب الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي"، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي.

وبالأمس أعلن في السودان الاتفاق والتوقيع على الوثيقة الأولى للاتفاق السياسي لتقاسم السلطة، بحضور الوسيطَيْن الأفريقي والإثيوبي.

ويقول محمد الحسن على عبد اللطيف، وهو ناشط إن أحمد ربيع تخرج في كلية التربية جامعة الجزيرة، تخصص فيزياء، وحصل على الماجستير في علوم الرياضيات؛ مضيفا  أن ربيع يعمل معلماً للفيزياء والرياضيات للمرحلة الثانوية في مدرسة خالد بن الوليد شرق النيل، ويقيم في منطقة الحاج يوسف، وهو متزوج وله 3 أولاد، مشيراً إلى أنه اعتقل خلال مشاركته في أحداث الثورة السودانية في يناير الماضي، وأفرجت عنه السلطات في 11 أبريل بعد ساعات من عزل الرئيس السابق عمر البشير.

وشارك ربيع في تجمع المهنيين، وتم اختياره ضمن 10 آخرين للتفاوض مع المجلس العسكري، واختير من جانب قوى الحرية والتغيير للتوقيع نيابة عنها على اتفاق تقاسم السلطة ، وفقا لـ "العربية" .


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