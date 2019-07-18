وفاة فنان شهير عن عمر يناهز 66عامًا

18 يوليه 2019 - 11:05 ص

توفى الفنان شوقي طنطاوي، فى الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر ناهز 66 عاماً.

ونعت صفحة الفنان محمد صبحي على "فيس بوك"، أسرة الفنان الراحل الذي وافته المنية صباح اليوم.

وكتب على "فيس بوك": رحل شوقي طنطاوي أكثر المخلصين علي مدار 50 عاما واليوم بكل أسي وحزن عميق اعزي نفسي وأسرتك وجمهورك .. تلميذي وأخي وصديقي وزميلي ومساعدي .. رحلت وتركتني .. أنت الذي جئت لي تلميذ في ثانوي عام 1969 لتشترك في عرض هاملت وبقيت بالفرقة حتى الآن .. خمسون عاما مضت .. كنت فيها الصديق الوفي والسند لم أجد في رحلتي مثلك مخلصا وفيا كنت لآخر لحظة رجلا .. كنت فنانا ملتزما وآب صالح لأسرتك .. صديقي الحبيب افتقدتك ولا اعلم كيف سيكون حالي عندما افقد أغلي الناس .. ستظل مثلا عظيما اثرت في حياتي وفني انت جزء كبير من فرقة ستوديو الممثل .. أدعو الله لك بالرحمة والغفران وللأسرة الصبر والسلوان .. وستظل في قلبي في القلب من قلبي كما قلتها لك مرارا".

واشتهر الفنان الراحل بتقديمه شخصية الأسطى فتيس "السائق" في سلسلة عائلة ونيس.