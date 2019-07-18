» "كاف" يعين "دروجبا" و"إيتو" مساعدين له

18 يوليه 2019 - 11:00 ص

أعلن أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تعيين الثنائي الكاميروني صامويل إيتو، والايفواري ديديه دروجبا مساعدين له، الفترة المقبلة.

وأكد "أحمد" على هامش الجمعية العمومية لكاف، والمقامة حاليا بأحد فنادق بالقاهرة، أن "الكاف" متأخر كثيرا مقارنة بالاتحاديات الأخرى على غرار أمريكا الجنوبية و أوروبا.

وقال رئيس كاف خلال كلمته؛:"أشكر جياني رئيس الفيفا الذي ساعدني في إعادة الهيبة للاتحاد الأفريقي".

وأضاف: العودة إلى المسار الصحيح لن يكون سهلا بطبيعة الحال لكن سنفعل كل شيء لذلك.