أحمد موسى: أنا مش طبال هما اللي مطبلاتية

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موسى: "الدولة مفيش فى دماغها غير الشعب"

صدى البلد

أحمد موسى

معتز مطر

محمد ناصر



قال الإعلامي أحمد موسى، إن الأعمال التي تقوم بها الجماعات للكذب على المواطنين لن تنفع، ولن تعود تلك الجماعات للحكم أبدا.

وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد ، محمد ناصر يحصل على أموال ضخمة من أجل التطبيل للرئيس التركي، والجماعات الإرهابية.

 ووصف موسى  محمد ناصر ومعتز مطر بـ"المطبلاتية" قائلا: "متغيرين وليس لهم موقف وكل يوم بحال، همال اللي مطبلاتية، أنا مش طبال ".

وتابع أن الجميع يجب أن يعلم المخابرات التركية تقف وراء تصفية نائب القنصل التركي فى أربيل.

وأشار موسى إلى أنه يمتلك الإدارة التى تقول إن هناك بصمات من المخابرات التركية، موضحًا ان شعبية أردوغان فى انهيار.

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