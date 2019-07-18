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بشرى سارة لذوي الإعاقة من طلبة الثانوية العامة

الحياة السياسية

الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف
الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف

إيمان هاني

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كشف الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، تفاصيل استقبال جميع الكليات لأصحاب القدرات الخاصة.

وأضاف "حسن"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"المذاع علي فضائية "أون إي"، أن هناك تعليمات من القيادة السياسية ووزارة التعليم العالي بالتحاق ذوي القدرات الخاصة في جميع الكليات.

 وأوضح "حسن"، أنه سيتم تخصص مكاتب خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة لتقديم أوراقهم للالتحاق بالجامعات مشيرا إلي أنه تم توفير شخص يتحدث بلغة الإشارة في كل شباك.

 وتابع"حسن": "قبل كده متحدي الإعاقة كان ممنوع يدخل غير الكليات الأدبية لكن الآن متاح ليه أنه يدخل جميع الكليات".

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