» موعد انضمام "صلاح" لتدريبات ليفربول

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كشف الألماني يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي موعد انضمام النجم محمد صلاح، لمعسكر النادي استعدادًا للموسم الجديد، بعدما استبعد الفترة الماضية من معسكر الفريق بالولايات المتحدة الأمريكية، لحصوله على راحة بعد انتهاء واجباتهم الدولية.

وقال «كلوب» في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «محمد صلاح وفيرمينيو وأليسون سيشاركون في معسكرنا في إيفيان».

وأضاف: «هذا يعني أنه سيكون أمامنا أسبوع قبل مواجهة مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية، وما يقرب من 12 يومًا قبل مباراتنا الأولى في الدوري الإنجليزي أمام نورويتش سيتي».

وواصل: «إلى جانب 15 أو 16 يومًا قبل مواجهة تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي».

وتابع: «يجب أن نرى الشيء الجيد هو أنه عندما يكون لديك استراحة قصيرة لن تخسر الكثير، لقد احتاجوا إلى ثلاثة أسابيع ولذا قلنا لهم أن يحصلوا عليها، لكنهم يتدربون الآن مرة أخرى بالفعل».

واستكمل: «كنت أفضل ذلك لو عادوا بعد أسبوع، لكن هذا لن يكون له أي معنى على الإطلاق! لذلك لديهم هذه الأسابيع الثلاثة وبعد ذلك سيتواجدون معنا هنا في فترة الاستعداد للموسم الجديد».


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