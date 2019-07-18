ملك الأردن يفجّر مفاجأة عن والده

تداول حوار نادر للعاهل الأردني الملك، عبد الله الثاني بن الحسين، كاشفًا عن جوانب من حياته الشخصية.

وتحدث الملك عبدالله خلال اللقاء، عن ردة فعله عندما أخبره والده الراحل الملك الحسين أنه سيختاره وليًا للعهد، قائلا: ” طلبني الملك الحسين للحضور إلى البيت وأخبرني شخصيًا أنه يريد تعييني وليًا للعهد، لقد كانت مشاعري مزيجًا من المفاجأة والشعور بالمسئولية والحزن غير شعوري كابن شعر أنه سيفقد الأب القائد والحامي ” .

وعن أكثر موقف أغضبه وأزعجه خلال الـ20 عامًا الماضية التي تولى فيها السلطة، أوضح أنه لحظة مقتل الطيار الأردني معاذ الكساسبة على يد تنظيم داعش المتطرف.

وقال: ”الناس تظن أن كل شيء يريده الملك يمكن أن يحصل عليه، ولكن الواقع مختلف تمامًا، فالموضوع أصعب من هذا بكثير، المسئوليات كبيرة وآثارها واضحة في شيبي الذي كثر ” .