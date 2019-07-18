حقيقة الاعتداء على متطوعة ببطولة الأمم الأفريقية

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اعتداء

مجاهد

بطولة امم

متطوعة

طالب أحمد مجاهد المنسق العام لبطولة الأمم الأفريقية، وعضو اتحاد الكرة المصري المستقيل، بتفريغ كاميرات مقصورة استاد القاهرة لبيان حقيقة الاعتداء على متطوعة.

وقال "مجاهد" في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للبطولة، إنه "في الوقت الذي أكد فيه ولا يزال أن جميع المتطوعين والمتطوعات في البطولة بمثابة أبناء له وحريص كمسئول في البطولة على نجاح تجربتهم ومساهمتهم في البطولة، فإنه في الوقت نفسه يرى أن الواقعة المثارة لم تحدث وبالتالي لا تستحق كل هذه الضجة".

واعتبر عضو اتحاد الكرة المستقيل أن "الحد الفاصل في هذه المسألة هو نشر تفريغ كاميرات المقصورة على الرأي العام، ليتأكد الجميع أن المتطوعة لم يلحق بها أي إهانة كما يتصور البعض على غير الحقيقة".

واختتم المنسق العام للبطولة بالتأكيد على أنه "لا يقبل المساس بأي شاب أو شابة من المتطوعين أو أي من العاملين بالبطولة".


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