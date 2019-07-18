موت مروع لعامل بمطار عدن

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عدن

عمال

توفى عامل بمطار عدن الدولي بشكل مروع، إثر صعقة بماس كهربائي أثناء توجيه مروحة بصالة المطار تجاه المسافرين.

وصورت كاميرات المراقبة الحادث المروع كاشفة عن رد فعل صادم لموظف كان يقف بجانبه ولم يتفاعل أو يحاول إنقاذه. 

وبينما مر الموظف من جانبه دون أي رد فعل، إذ جاء آخر من بعيد وحاول إزاحته عن المروحة إلا أن التيار الكهربائي قد تمكن منه ليسقط صريعاً في الحال، وفقا لما ذكرته "صدى " السعودية. 

https://youtu.be/veJaqlvV9x4

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