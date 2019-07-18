"وزيري": اللي هيعمل كدا هيتحاسب

18 يوليه 2019 - 09:36 ص





حذر الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أى شخص أو أى جهة تقوم بشراء الآثار من لندن، لأن الدولة المصرية ستقوم بملاحقته، معلقًا: من بني على باطل فهو باطل، واللي هيشتري هنحاسبوا وهيبقي في إجراءات قانونية ضده".



وأضاف "وزيري" خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة، صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسي، إن مصر وقعت على اتفاقية "اليونسكو" فى عام 1970 والتي تنص على أنه لا يجوز بيع أو شراء أى قطع أثرية إلا بمستند، مشيرًا إلى أن هناك إدارة الأثار المستردة أنشأها الدكتور زاهي حواس 2002 تتابع المزادات على مستوى العالم وتمت ملاحقة الآثار المسروقة.



وتابع أن المزاد العلني فى بريطانيا الذي تم منذ أسبوعين، باع بعض الآثار المصرية، وإدارة الآثار المستردة تحركت فورًا بمجرد علمها بالمزاد لبيع بعض الآثار المصرية فى بريطانيا، موضحًا أن بلادنا طلبت مستندات الأثار ولم ترد صالة المزادات، كما أن بريطانيا لم تتعاون معنا.

