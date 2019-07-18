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محامية فتاة العياط قاتلة مغتصبها: "بنت بـ100 راجل"

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فتاة العياط
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إيمان هاني

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اغتصاب

المحور

فتاة

العياط



أكدت دينا المقدم، محامية فتاة العياط "أميرة"، المتهمة بقتل سائق حاول اغتصابها، أن جميع الأدلة تتطابق مع تحريات المباحث، معلقة: "نحن أمام حالة دفاع عن النفس، والطفلة في حالة ذهول".

وأضافت المقدم خلال حوارها مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، قائلة: "بنت جدعة وبـ100 راجل ودافعت عن شرفها".

وأوضحت أن جميع الأدلة والتحريات تثبت براءة البنت، والفيصل بين البراءة تقرير الطب الشرعي والمعمل الجنائي، مستكملة: "في جميع الأحوال نحن أمام بنت دافعت عن شرفها".

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