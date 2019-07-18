محامية فتاة العياط قاتلة مغتصبها: "بنت بـ100 راجل"

18 يوليه 2019 - 08:30 ص





أكدت دينا المقدم، محامية فتاة العياط "أميرة"، المتهمة بقتل سائق حاول اغتصابها، أن جميع الأدلة تتطابق مع تحريات المباحث، معلقة: "نحن أمام حالة دفاع عن النفس، والطفلة في حالة ذهول".



وأضافت المقدم خلال حوارها مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، قائلة: "بنت جدعة وبـ100 راجل ودافعت عن شرفها".



وأوضحت أن جميع الأدلة والتحريات تثبت براءة البنت، والفيصل بين البراءة تقرير الطب الشرعي والمعمل الجنائي، مستكملة: "في جميع الأحوال نحن أمام بنت دافعت عن شرفها".

