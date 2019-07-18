لهذا السبب .. توقف نظام صرف السلع والخبز بالجمهورية

18 يوليه 2019 - 08:18 ص





أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم إيقاف "السيستم" الخاص بنظام الخبز والسلع المدعمة للبطاقات الذكية لمدة 10 ساعات، اليوم الخميس 18 يوليو 2019.



و أوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية "فيس بوك" أن قرار الوقف جاء نظرًا لإجراء عملية الصيانة الدورية بمركز المعلومات الخاص بنظام الخبز والتموين للبطاقات.



وأشارت الوزارة ، إلى أنه سيتم إيقاف صرف الخبز والسلع المدعمة، خلال الفترة من الساعة السابعة من مساء يوم الخميس 18 يوليو 2019 حتى الساعة الخامسة من صباح يوم الجمعة 19 يوليو 2019، بالنسبة لنظام صرف الخبز والتموين فى مختلف انحاء الجمهورية.

