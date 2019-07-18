الفقي: "الرئيس خلصنا من وحش كاسر"

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فيروس سي

مصطفى الفقى

ام بى سى مصر



ثمن الدكتور والمفكر السياسي مصطفى الفقي، مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج الأشقاء الأفارقة من فيروس سي، قائلا: "الرئيس السيسي خلصنا من وحش كان هينهش جسمنا".

وأضاف "الفقي"، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن مبادرة السيسي لتبني مشروع فيروس "سي" كانت عظيمة. 

 وتابع"الفقي"، أن مصر خرجت من دائرة الوحش الكاسر الذي كان يسمي بـ"فيروس سي" ، وما زال ينهش في جسد القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن مصر تحاول أن تدفع هذا الخطر عن الدول الأفريقية الشقيقة.

شاهد الفيديو..
 https://www.youtube.com/watch?v=-5ySdA92OBY

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