نقيب الصيادلة محذرا الطلبة: متدخلوش صيدلة هتبقوا عاطلين

18 يوليه 2019 - 07:59 ص





حذر الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة ، طلبة الثانوية العامة من دخول كليات الصيدلة قائلا :"مصر تعاني من زيادة في عدد العاملين بالصيدلة، متدخلوش صيدلة هتبقوا عاطلين ".



وأضاف "الشيخ"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"المذاع علي فضائية "أون إي"، أن أولياء الأمور يقدمون لأبنائهم علي كليات الصيدلة الخاصة ، مشيرا إلي أن هذا الأمر بمثابة استثمار خاطئ.



وأوضح "الشيخ "، أن عدد الخريجين من كليات الصيدلة في مصر 5 أضعاف المعدل العامل ، لافتا إلي ان هذا الأمر يؤثر بشكل سلبي علي السوق الخارجي المفتوح.



وتابع "الشيخ"، :" متوقع رجوع عدد كبير من الصيادلة اللي موجودين في دول الخليج ، وده بيعمل تكدس في السوق المصري .



شاهد الفيديو..

https://www.youtube.com/watch?v=-wGktArfQnA

