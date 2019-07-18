مرتضى يكشف عن طلب غريب لـ"كهربا: قولتله "في المشمش"

18 يوليه 2019 - 07:38 ص

واصل مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - هجومه على لاعب الزمالك محمود عبد المنعم "كهربا" الذي رحل إلى تركيا بحثا عن الانتقال لأحد الأندية هناك.



وقال "مرتضى" في لقاء تلفزيوني: "كهربا بيكلم الكل .. أحمد مرتضى وأمير وإسماعيل يوسف عشان يرجع تاني ولكن انا مش هاكلمه .. لو عاوز يرجع يعتذر أولا للجميع وفِي مقدمتهم المدير الفني خالد جلال".

وأضاف: "كهربا بيقولهم أنا عاوز 20 مليون جنيه وأنا بقوله ده في المشمش، أنا لا يتم تهديدي أو لوي ذراعي مثلما تريد .. وقفت بجانبك كثيرا ولكنك ناكر للجميل .. ولا أحد يعرف أين انت في الوقت الحالي".

واستدرك: "كهربا في شيطان راكبه وهو والده الذي وراء كل ما يحدث ودائما يتسبب في أحداث المشاكل والازمات ولكني أطالبه بالاعتذار أولا قبل كل شيء".