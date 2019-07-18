إعلامي سعودي ينشر الفيديو الذي جعله يقع في حب المصريين

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وليد الفراج

نشر الإعلامي السعودي وليد الفراج مقطعًا فيديو مثيرًا سجله أحد السعوديين بمصر أثناء استقلاله لسيارة "تاكسي".

وتضمن الفيديو مشادة بين سائق التاكسي وبين قائد سيارة آخر على أولوية المرور من الشارع.

وحذر قائد السيارة أنه سوف يعتدي على سائق التاكسي ، فما كان من الأخير سوى أن هدده هو الآخر بأنه "سيريه الرد" وعاد بسيارته للخلف وفتح الطريق .. ثم قال لقائد السيارة الآخر: "أنا مش هقل منك عشان أنت في منطقتي" في إشارة إلى تنازله عن حقه.

و رد قائد السيارة الآخر قائلا: "أنت راجل بتاكل عيش فأنا مش هعند معاك" ليرد السائق قائلا: "يا عم كل سنة وانت طيب" .. ليرد قائد السيارة الملاكي: "يا عم حقك عليا" لينتهي الفيديو بالضحك والمزاح.

وعلق "الفراج" على الفيديو قائلا: "وتقول ليش تحب المصريين .. والله ناس قلوبها طيبة بس ضغوط الحياة تخلي الواحد "ينفس" بكم كلمة وبعدها ترجع القلوب نظيفة ".


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