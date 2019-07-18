» فنانة شهيرة تروي أغرب ما رأته على قبر سيدة .. ثم تعود وتحذفه

18 يوليه 2019 - 06:39 ص

حذفت الفنانة زينة أغرب ما رأته عبر قبر يخص إحدى السيدات وذلك بعد صدمة متابعيها.



ونشرت "زينة" صورة لنفسها وعلقت قائلة: "في كلمة حزينة أوي مع إني مش بحب اتنكد خالص بس موتتني .. واحد كاتب على قبر أمه (هنا دفن العالم .. هنا دفن كل شيء)".



وأعربت زينة عن تأثرها الشديد بهذه الرسالة، مشيرة إلى أنها وجدتها أكثر جملة معبرة تعكس مدى عطاء الأم وقدر حبها، متمنية أن يرحم الله جميع الأمهات.



الغريب أن زينة سرعان ما حذفت كل ما كتبته، وتركت صورتها فقط، وعلقت مجددا عليها "نغير الموضوع.. كل شيء له جمال، ولكن لا يمكن للجميع رؤيته".

