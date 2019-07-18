قرار مفاجيء من السعودية تجاه قطر

خصصت المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، رابطا خاصا للقطريين الراغبين في إنهاء إجراءات الحج والعمرة، مطالبة السلطات القطرية بعدم حجبه كما فعلت في روابط إلكترونية سابقة.

خصصت المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، رابطا خاصا للقطريين الراغبين في إنهاء إجراءات الحج والعمرة، مطالبة السلطات القطرية بعدم حجبه كما فعلت في روابط إلكترونية سابقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن وزارة الحج والعمرة أنهت كافة الترتيبات اللازمة لخدمة القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام، حيث خصصت الوزارة الرابط الإلكتروني (https://qh1440.haj.gov.sa)، لتمكينهم من تسجيل بياناتهم واختيار الخدمات التي تتناسب مع احتياجاتهم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن وزارة الحج والعمرة أنهت كافة الترتيبات اللازمة لخدمة القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام، حيث خصصت الوزارة الرابط الإلكتروني (https://qh1440.haj.gov.sa)، لتمكينهم من تسجيل بياناتهم واختيار الخدمات التي تتناسب مع احتياجاتهم.