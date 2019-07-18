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فنانة تكشف عن سعادتها بخلع الفنانات للحجاب: ربنا فك الغُمة

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إيناس الدغيدي
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حلا شيحة

عبرت المخرج إيناس الدغيدي عن سعادتها الشديدة بخلع بعض الفنانات للحجاب والعودة إلى الفن .

وقالت "إيناس" في تصريحات تلفزيونية تعليقا على خلع بعض الفنانات للحجاب مثل "حلا شيحة" وغيرها، إنها كثيرا ما تحدثت مع الفنانات في أمر الحجاب وشرحت لهن أن الفن لا يجب أن يُعامل بتلك الطريقة ، مشيرة إلى أن الفنانات اقتنعن بوجهة نظرها أخيرا وخلعن الحجاب .. مضيفة: "الحمدلله ربنا فك الغمة".

وكانت بعض الفنانات قررن العودة إلى الفن وخلع الحجاب أبرزهن الفنانة حلا شيحة والفنانة شهيرة.

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