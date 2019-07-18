رؤوف خليف يثير أزمة مع "الزماكاوية" بتصريحاته الصادمة

18 يوليه 2019 - 05:20 ص

سادت حالة من الغضب الشديد في أوساط الجماهير الزمالكاوية بعد تصريحات المعلق التونسي رؤوف خليف أثناء مباراة تونس ونجيريا التي انتهت بخسارة تونس بهدف مقابل لا شيء.



وقال "خليف" في تصريحات: "هناك فارق كبير بين نيجريا وتونس .. المنتخب النيجيري لديه "نديدي" يلعب في الدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي ، والمنتخب التونسي لديه فرجاني ساسي الذي يلعب في الزمالك".



تساءلت جماهير الزمالك عن مغزى المقولة الخاصة برؤوف خليف وما معناها ، وسط حالة سخرية من الجماهير الأهلاوية.



