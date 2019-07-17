» مجلة فرنسية: جيل «شحاتة» الأفضل في القرن الـ21

17 يوليه 2019 - 08:16 م

أكدت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، أن الجيل الذهبي لمنتخب مصر الذي تمكن من الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية أعوام 2006، 2008، 2010 هو الأفضل في القرن الحالي.

وقالت المجلة ذائعة الصيت في فرنسا أن الجيل الذهبي الذي قاد منتخب مصر للحصول على بطولة كأس الامم الافريقية قد يكون الأفضل في افريقيا خلال القرن الـ 21، لاسيما وأن التتويج بالبطولات الثلاث جاء دون أن يتذوق منتخب "الفراعنة" لمرارة الهزيمة .

وأضافت المجلة الفرنسية، أن منتخب مصر حصد بطولة كأس الامم الافريقية ثلاث مرات متتالية في أمر عجز أي منتخب افريقي أخر عن تحقيقه، مشيرة إلى أن المنتخب المصري نجح في فرضه هيمنته على القارة السمراء قبل أن يتواجد ضمن صفوفه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الذي يعتبره البعض أنه اللاعب الأفضل في تاريخ الكرة المصرية .

وإستبعدت المجلة الفرنسية أن ينجح منتخب افريقي في المستقبل القريب في تكرار إنجاز منتخب مصر .

جدير بالذكر أن منتخب مصر هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الحصول على بطولة كأس الامم الافريقية بـ 7 ألقاب يليه منتخب غانا بـ 5 ألقاب .



