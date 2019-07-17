قرار سعودي للتيسير على الحجاج القطريين

17 يوليه 2019 - 07:13 م

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الأربعاء، تخصيص رابط إلكتروني لتسجيل الحجاج القطريين الراغبين في أداء الفريضة للعام الهجري الحالي 1440، وحثت السلطات القطرية على عدم حجبه.

وجاء على الموقع الرسمي للوزارة السعودية، اليوم الأربعاء "تخصيص رابط إلكتروني للأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام".

ودعت وزارة الحج والعمرة السلطات القطرية إلى عدم حجب الروابط الإلكترونية كما حدث في السابق، والتعاون من أجل تمكين الحجاج القطريين من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.

وترفض قطر إرسال حجاج ومعتمرين إلى المشاعر المقدسة في السعودية، من دون اتفاق حكومي، بين الدولتين.

كما لا توافق الدوحة على إرسال الحجاج، عبر دولة ثالثة، وتطالب بالسماح لشركة طيران "القطرية" - الناقل الوطني- بنقلهم، غير أن السعودية ترفض، منذ قطع العلاقات بين الدولتين، في 5 يونيو 2017، السماح لشركة الطيران القطرية وشركات الطيران المسجلة بالدولة، باستخدام المجال الجوي السعودي.

وأفادت التقارير الإعلامية، في أوقات سابقة، بأن أعدادا من الحجاج القطريين تمكنت من الوصول إلى الأماكن المقدسة، عبر دول أخرى، العام الماضي وقبل الماضي، وخاصة بعد أن تم تخفيف إجراءات الحصول على تأشيرة الحج لهم، من قبل السلطات السعودية.