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تقارير تحذر:

الحرارة قد تصل لـ100 درجة والوفيات بالملايين

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حرائق بسبب ارتفاع درجات الحرارة
حرائق بسبب ارتفاع درجات الحرارة

متابعات ـ محمد عبدالرحمن

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حذرت تقارير من خطر مخل بالنظام البيئى يهدد حياة البشرية، بسبب ارتفاع درجات الحرارة التى قد تصل بعد 40 عامًا إلى 100 درجة مئوية فى بعض المناطق من الكرة الأرضية، وهو الأمر الذى ينتهى بانقراض الإنسان، بحسب التقرير.

وتحت عنوان "5 أشياء يمكن أن نخسرها بسبب الاحتباس الحراري"، استعرض تقرير نشره موقع "بي بي سي"، خلالها أهم محطات التغيرات التي تحدث في كرة الأرضية بسبب تلك الظاهرة بداية من تخوف العلماء من زيادة "ذوبان الجليد" بالقطب الشمالي، الأمر الذي سيؤثر على الحيوانات البشرية التي تعيش هنا، بالإضافة أن تلك العملية ستقلص من حجم الكتل الجليدية التي تمتص الإشعاع الشمس، وبالتالي سنتعرض بصورة أكبر لارتفاع الحرارة.

الخطورة الثانية هي إن ذوبان الجليد سيؤدي إلى ارتفاع منسوب البحار والنهار وبالتالي سيؤدى إلى فيضانات ضخمة قد تسبب ضحايا بشرية تقدر بالملايين، خاصة في البلدان المنخفضة بنجلاديش أو جزر المالديف، بالإضافة إلى هطول أمطار لا يمكن التنبؤ بها.

وعلى العكس تماما ستعاني بلدان أخرى الجفاف الشديد بسبب انخفاض منسوب المياه إلى مستويات غير معهودة مما سيؤدى إلى مشاكل أخطر.

أما موقع "USA today " فقد نشر تقريرا مطولا عن مخاطر الاحتباس الحراري ووضع بعض "التوقعات" لما يمكن أن يصيب البشر والكرة الأرضية خلال السنوات الأخيرة.

وقال التقرير إن الاحتباس الحراري سوف يؤدى إلى تحطيم "مؤشر الحرارة"، وهو مصطلح يعني الحرارة التي يشعر بها جسمك وهي تشمل درجة الحرارة الجو، ونسبة الرطوبة بالجسم، ودرجة حرارة الهواء.

واستشهد موقع "USA today " بدراسة عن المناخ أجرها اتحاد the Union of Concerned Scientists ، فأنه من المتوقع بحلول عام 2050  أن تشهد المدن الأمريكية ارتفاع شديد في الحرارة تصل إلى 100 درجة، وقد يزداد عدد أيام السنة التي تتجاوز فيها درجة الحرارة هذا الرقم إذا لم يتم فعل شيء لتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري.

والخطر الحقيقي الذي يسلط عليها الدراسة، هو الشكوك المتعلقة بزيادة حالات الوفيات المرتبطة بالطقس، والتي تسمي القاتل الصامت، لأن آثارها على صحة الإنسان غالبا يتم التقليل من قيمتها.

وقال آدم كالشتاين أستاذ علم المناخ وخبير في الحرارة في الأكاديمية العسكرية الأمريكية "إذا كانت النماذج المستخدمة فى الدراسة صحيحة، فان هذا لا يترك أي شك في زيادة عدد الوفيات الناتجة عن ارتفاع الحرارة، وهذا قد يؤدي إلى تخوف من "انقراض البشر".



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