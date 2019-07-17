شاهد.. جماهير الجزائر تكرِّم والدة «أبو تريكة»

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ابو تريكة

تونس ونيجيريا

حفيظ دراجي وابو تريكة

منزل أبو تريكة

ىالجزائر والسينغال

تداول نشطاء مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يوثق وجود شباب جزائري داخل منزل النجم محمد أبو تريكة لاعب المنتخب الوطني والنادي الأهلي سابقًا، ومحلل قنوات "بي إن سبورت" حاليًا.

وأظهر مقطع الفيديو الذي حصل على ما يقرب من سبعة آلاف مشاهدة في نصف ساعة فقط، شابين من مشجعي منتخب الجزائر جالسين بجوار والدة أبو تريكة في منزله بقرية ناهيا بالجيزة، حيث التمسا منها الدعاء لمنتخبهما فردت عليهما قائلة "ربنا يجبر بخاطركم ويوفقكم وترجعوا بالكاس".

وكان المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، المعلق بقنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، قد زار منذ يوم منزل عائلة النجم أبو تريكة.

وقد وصل منتخب الجزائر إلى الدور النهائي في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام حاليًا في مصر، وسوف يلتقي منتخب السنغال في نهائي البطولة يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي.

شاهد الفيديو..


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