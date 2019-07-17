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تسريب فيديو فاضح لـ«ترامب»

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محمد فضل- متابعات

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بعد أيام قليلة من إعلان الرئيس دونالد ترامب أنه لم يكن أبدًا صديقًا للملياردير جيفري إبستين ، الذي كان يستغل القاصرات جنسياً وكذلك الاتجار في البشر ، ظهرت لقطات لهما في حفل خاص في عام 1992.

وتظهر اللقطات أن إبستين كان ضيفًا على ترامب في أحد الحفلات التي نظمها الرئيس الأمريكي .

لم يأتِ إبستين بمفرده ، حيث أحضر صديقته آنذاك غيسلاين ماكسويل ، قبل سنوات من استخدام النادي كقاعدة لصيد الفتيات القاصرات وفقًا لوثائق المحكمة.

ويمكن مشاهدة العديد من النساء وهم يحطن بالملياردير الأمريكي ، وكذلك ترامب .

وذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية أن ترامب كان يقول لـ “إبستين” عن إحدى النساء : “انظر إلى ظهرها ، إنها ساخنة”.

وحول علاقته بإبستين بعد اتهامه بالاتجار في النساء ، قال الرئيس ترامب : ‘لقد وقعت مشاجرة بيني وبينه منذ فترة طويلة ،وأنا لم أكن معجبًا به “.

وأظهرت الصور التي نشرتها الصحيفة البريطانية ، كيف كان ترامب يرقص في هذه الليلة مع النساء ويقبل إحداهن .







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