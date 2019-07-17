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خطأ يهدد 150 رأسًا نوويًا أمريكيًا

عرب وعالم

رؤوس نووية
رؤوس نووية

وكالات

كشف تقرير لجنة الجمعية البرلمانية لحلف الناتو عن طريق الخطأ معلومات تخص مواقع تخزين الأسلحة النووية الأمريكية.

,ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"أنه في شهر أبريل نشر تقرير صادر عن عضو كندي في لجنة الدفاع والأمن التابعة للجمعية البرلمانية لحلف الناتو بعنوان "عصر جديد من احتواء الأسلحة النووية"، تناول مسألة الحداثة والحد من انتشار الأسلحة النووية، وتمت إزالة التقرير فيما بعد لكشفه عن وجود حوالي 150 رأسا نوويا أمريكيا في أوروبا.

وأشارت صحيفة "دي مورغن" البلجيكية، عقب نشر التقرير إلى تخزين الرؤوس النووية في ست قواعد أمريكية وأوروبية كالآتي: كلاين بروغ في بلجيكا، وبوشيل في ألمانيا، وأفيانو، وغيدي توري في إيطاليا، وفولكل في هولندا، وإينجرليك في تركيا".

وقال مصدر من حلف الشمال الأطلسي (الناتو)، طلب عدم الكشف عن هويته، إن هذه الوثيقة غير رسمية.

ونظرت العديد من وسائل الإعلام إلى التقرير على أنه تأكيد لحقيقة كانت معروفة منذ زمن طويل. وتم نشر مقال في صحيفة "دي مورغن" البلجيكية تحت عنوان: "أخيرا وببساطة يوجد سلاح نووي أمريكي في بلجيكا".


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