بعد الفيديو المُهين..«العسيلي» يتراجع ويعتذر بشدة

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محمود العسيلي

مطرب مصري

الهجوم على العسيلي

تعرض المطرب المصري، محمود العسيلي، لهجوم شديد من قبل الجمهور، بسبب إحراجه لأحد محبيه في حفلة عامة.

وانتشر مقطع فيديو للعسيلي وهو يوبخ أحد جمهوره كان يرغب في التقاط صورة تذكارية بصحبة مطربه المفضل.

وقتها حاول ذلك الشخص الوصول إلى العسيلي من أجل التقاط الصورة، فما كان من المطرب المصري إلا التوقف عن الغناء والرد عليه: "حضرتك معاك واسطة أو حاجه.. جامد جدا مثلا؟".

فما كان من الشخص الذي لم يظهر وجهه في الفيديو إلا التعبير عن إعجابه، وهو ما تبين من رد العسيلي عليه، حيث تابع الأخير قائلا: "حضرتك بتحبني، وكل الناس دي بتكرهني مثلا؟".

واختتم المطرب: "يعني لو اتصورت مع حضرتك مش لازم أتصور مع كل الناس دي.. صح ولا أنا غلطان"، قبل أن يدير وجهه ويتابع حفله".

وفور انتشار المقطع، تعرض العسيلي لهجوم شديد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين انتقدوا تطاوله على جمهوره الذي صنع نجوميته.

العسيلي يلجأ للاعتذار

من جانبه، غرد العسيلي للتعليق على الفيديو المنتشر موجهاً اعتذاره للجميع عن الطريقة التي تعامل بها.

وأكد المطرب في تغريدته أن أي فنان بدون جمهوره لا يساوي شيئاً، وهو صفر على اليسار، كما أنه يعلم أن من تواضع لله رفعه.

وتابع أه حاوةل إقناع الشخص الذي طلب منه التصوير أنه هذا غير ممكن في الوقت الحالي ولاكنه كان لحوح جدًا وعلا صوته فرددت عليه هذا الرد بمنتهي العفوية على حد قوله.

شاهد الفيديو..


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