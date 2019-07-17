"أجيري" يهدد بـ"فتح ملفات" هاني رمزي

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أجيرى
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متابعات ـ محمد عبدالرحمن

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هدد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، معاونه فى الجهاز هانى رمزى بكشف كل الملفات التى تخص عمله فى الفريق أثناء توليه المسؤولية.

وأثارت تصريحات هانى رمزى، فى حوار صحفي لأحد المواقع، استياء المدير الفنى السابق للفراعنة، وخاصة بعد تعرضه للهجوم من معاونه السابق.

وأكد أجيري لوكيل أعماله أنه لن يصمت كثيرا تجاه تلك المهاترات التي تنال منه كمدرب في سوق المدربين، وسيضطر لعقد مؤتمر صحفي عالمي أو إجراء حوار مع أحد أهم القنوات العالمية يكشف فيه كل شيء يخص المنتخب وكل معاونيه، خاصة أنه احترم نفسه وأعلن تحمله المسئولية كاملة ورحل في هدوء، فما هو الداعي لتشويه صورته وصورة عدد من معاونيه.

وقال أجيري لوكيل أعماله إن الأمر لم يعد يحتمل الصبر، خاصة أن لديه الكثير سيكشف عنه في الوقت المناسب.


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