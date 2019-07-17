» رسميًا.. الزمالك يشكو كهربا للجبلاية

17 يوليه 2019 - 04:40 م

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بشكوى رسمية ضد محمود عبدالمنعم كهربا، صانع ألعاب الفريق، لحفظ حقوق النادي في اللاعب بعد هروبه للانضمام لفريق تركي دون الحصول على إذن مسبق من إدارة النادي.





وقدم الزمالك كافة المستندات التى تثبت حق إدارة النادي في اللاعب من حيث صحة العقد الموثق بين الطرفين وحصوله على كافة مستحقاته المالية المتأخرة.





ومن جانبه توعد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، كهربا، بالشطب إذا لم يعد ويعتذر للنادي عما بدر منه.



