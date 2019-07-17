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بشرى سارة من «الأرصاد» بشأن طقس الغد

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الأرصاد
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خالد الشرقاوي - متابعات

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدًا الخميس، انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا علي مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة.

وعن حالة الموج في البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا فتكون:

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 27 درجة

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة

سوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة

قنا العظمى 45 درجة والصغرى 31 درجة

أسوان العظمى 46 درجة والصغرى 31 درجة


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