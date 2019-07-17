» قرار هام من السعودية بشأن تأشيرات الحج المزيفة

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مطار القاهرة

التاشيرة المزيفة

التاشيرة الفعالية

قررت سلطات مطار القاهرة وشركات الطيران منع سفر أى راكب يحمل التأشيرة الفعالية، والخاصة بدخول المملكة العربية السعودية بغرض السياحة وحضور الحفلات التابعة لهيئة الترفيه.

جاء ذلك بعد قيام السلطات السعودية بمنع دخول حوالى 30 مصريا من حاملى هذه التأشيرة لأنها غير مسجلة على أنظمة الجوازات الخاصة بتفويج الحجاج وتم إعادتهم مرة ثانية إلى مطار القاهرة الدولى وتقوم سلطات الأمن بالتحقيق لمعرفة الشركات التى قامت باستخراج التأشيرات.

يأتي ذلك بعد أن اكتشفت السلطات السعودية الحيلة الجديدة من الشركات فور وصولهم إلى جدة وعدم تدوين بيانات الركاب ضمن الحجاج وإنما يتم تسجيلهم على أنهم سياح ورفضت السلطات السعودية دخول الحجاج بهذه التأشيرة وتم إعادتهم إلى القاهرة.

وقامت سلطات المطار باستقبال الركاب بمبنى الركاب 2 بالمطار، وتجرى تحقيقات موسعة معهم  كما  تم منع سفر عدد من الركاب بالمطار بنفس التأشيرات وذلك عقب إبلاغ السلطات السعودية لشركات الطيران بوقف العمل بهذه التأشيرة خلال موسم الحج

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