سفينة بريطانية ثالثة لمياه الخليج.. ما السبب؟

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، عزمها على إرسال سفينة حربية ثالثة إلى مياه الخليج، لكنها اعتبرت هذه الخطوة "روتينية" ولا علاقة لها بالتوتر الحالي في المنطقة.

من جانهبا، أفادت وسائل الإعلام البريطانية أن مدمرة سترسل إلى المنطقة ابتداء من منتصف سبتمبر الأمر الذي لم تؤكده وزارة الدفاع.

وفي الوقت الراهن، توجد في مياه الخليج الفرقاطة البريطانية "اتش ام اس مونتروز" على أن تنضم اليها في وقت لاحق المدمرة "اتش ام اس دنكان" لضمان "حرية الإبحار" في هذه المنطقة، حسب ما أعلنت الوزارة الجمعة.

وأفاد مصدر في وزارة الدفاع البريطانية، بأن فترة بقاء القطعتين في مياه المنطقة لم تحدد.

بينما لم تكشف وزارة الدفاع البريطانية ما إذا كانت القطع الثلاث ستوجد في الوقت نفسه في مياه الخليج، وقال مصدر في الوزارة "يمكن أن توجد القطع الثلاث في المنطقة معا من غير أن تكون الثلاث بالضرورة عملانية في الوقت نفسه".

وقالت وزارة الدفاع، في بيان "إن المملكة المتحدة تعيد النظر بشكل دوري بعدد قطعها البحرية في المنطقة ومن الممكن أحيانا أن توجد هذه السفن معا في الوقت نفسه.

وأضحت " أن هذه التحركات المقررة منذ زمن بعيد لا تعكس تصعيدا في المنطقة وتأتي في إطار انتشار روتيني".

كانت لندن أعلنت الاسبوع الماضي أن البحرية الحربية الإيرانية حاولت "منع مرور" ناقلة نفط بريطانية عبر مضيق هرمز، ما دفع الفرقاطة "اتش أم أس مونروز" إلى توجيه "إنذارات شفهية" إلى الزوارق الإيرانية أجبرتها على التراجع.

من ناحية أخرى انخفضت أسعار النفط الثلاثاء، لتهبط أكثر من 3% بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه تم إحراز تقدم مع إيران، مما يشير إلى أن التوترات قد تنحسر في الشرق الأوسط.

من جانبه، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال الثلاثاء إن تقدما كبيرا تحقق مع إيران وإنه لا يسعى إلى تغيير النظام في الجمهورية الإسلامية.