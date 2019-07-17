دولة عربية مستهدفة في فيديو جديد لداعش

تداول مقطع فيديو منسوب لتنظيم "داعش" الإرهابي، يظهر مجموعة من المسلحين يحضون على شن مزيد من الهجمات في تونس، ويؤكدون مبايعتهم لزعيم التنظيم المتطرف أبو بكر البغدادي.

وحمل الفيديو الذي نشر على حسابات التنظيم المعهودة على تطبيق "تلجرام"، توقيع "الدولة الإسلامية - المكتب الإعلامي في تونس"، ونادرا ما يجري تداول أشرطة فيديو لمتطرفين من تونس.

وظهرت في الشريط مجموعة من المسلحين ملثمين حاملين الرشاشات في لقطات عدة في منطقة حرجية.

ويأتي الفيديو بعد هجومين نفذهما انتحاريان في العاصمة تونس في 27 يونيو الماضي استهدفا قوات أمنية في شارع رئيسي بالعاصمة وفي مركز أمني، خلفا قتيلين وتبناهما لاحقا التنظيم الإرهابي.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية إثر ذلك أن "العقل المدبر" للعمليتين قتل إثر محاصرته من قوات الأمن التي أطلقت عليه النار ففجر نفسه بحزام ناسف كان يرتديه في "حي الانطلاقة" بالعاصمة.