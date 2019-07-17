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في أربيل..

مقتل نائب القنصل التركي في هجوم استهدف دبلوماسيين

الحياة السياسية

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متابعات-علا خطاب

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اربيل

دبلوماسيين

نائب القنصل التركي

أفادت مصادر مطلعة بمقتل نائب القنصل التركي في انفجار استهدف مطعما في اربيل ، شمال العراق واثنين من مرافقيه، بينما تلاحق قوى الأمن مطلقي النار على دبلوماسيين أتراك .

وفي السياق، أوضحت وسائل إعلام تركية أن مسلحين اثنين أطلقا النار على الدبلوماسيين الأتراك الثلاثة بينما كانا يتناولون الطعام في أحد المطاعم في مدينة أربيل، عاصمة كردستان العراق، بحسب "سكاي نيوز بالعربية".

وذكر أن قوات الأمن في كردستان العراق طوقت مكان الحادث، وأغلقت الطرق المؤدية إلى المطعم، وتبحث عن منفذي الهجوم اللذين لاذا بالفرار.

وقال إن مدير الأمن في كردستان العراق يشرف بنفسه على التحقيق في ملابسات الحادث، استنادا إلى كاميرات المراقبة في المكان.

وتعد هذه المرة الأولى التي يستهدف فيها دبلوماسيين في مدينة أربيل شمالي العراق. ويقع المطعم الذي شهد الهجوم في منطقة راقية في مدينة أربيل.

ودأبت تركيا على قصف مواقع تابعة لجماعات كردية مسلحة في كردستان العراق تعتبرها أنقرة مرتبطة بحزب العمال الكردستاني التركي المحظور في البلاد

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