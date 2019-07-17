  • الأربعاء 17 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر02:40 م
بحث متقدم
أحمد احمد

قرار هام من "كاف" بشان بطولتى دوري الأبطال والكونفدرالية

صورة

مقتل نائب القنصل التركي في هجوم استهدف دبلوماسيين

وزير الاعلام السعودي

تصريحات مفاجئة لوزير الإعلام السعودي

اللواء نبيل أبو النجا، مؤسس فرقة الـ999

مؤسس فرقة "999": "أمي طردتني من البيت بعد النكسة"

كهربا

أول تحرك من الزمالك ضد "كهربا"

حرائق

مجددا.. حرائق ضخمة تندلع بإسرائيل

الحج محمد عبد العظيم، والد الشهيد رقيب أحمد محمد عبد العظيم

والد شهيد: هذا ما طلبته من الرئيس

رغيف الخبز

رغيف الخبز يصل لـ40 دولارًا في دولة عربية

جميله بوحيرد

"بوحيرد" على رأس 13 شخصية في الحوار الوطني الجزائري

سفينة

تفاصيل مثيرة عن إنقاذ البحرية السعودية لسفينة بريطانية

جنايات بنها تحيل أوراق "الدكش" للمفتي

قضايا وحوادث

محاكمة عز
محاكمة عز

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

حبس سيدة زورت شهادة ميلاد زوجها المتوفى

#

إحالة أوراق متهمين للمفتى لقتلهما طفلاً بعد سرقته

#

السجن 10 سنوات والبراءة والغرامة لـ18 تاجر مخدرات

#

الإعدام شنقًا لكهربائي اغتصب فتاة وحملت منه سفاحًا

الدكش

احلة اوراق الدكش للمفتى

احالة الاوراق للمقتى

أحالت محكمة جنايات بنها أوراق محمد حافظ أمين وشهرته "الدكش"، وزوج شقيقته على سيد رزق وشهرته "على السمرى"، وعلاء محمود، أوراقهم إلى المفتى، لاستطلاع رأيه الشرعى مع استمرار حبس المتهمين وتحديد جلسة 13 من أغسطس المقبل للنطق بالحكم.

وكان قد صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق وعضوية المستشارين عادل على ماهر هلال وزين العابدين عبد المنصف بدوى وخالد على إبراهيم على وإسلام أحمد هاشم وكيل النيابة وأمانة سر محمد فرحات.

وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية ألقت القبض على المتهمين لاتهامهم بإطلاق النار على دورية أمنية تابعة لمركز شرطة الخانكة بناحية سرياقوس، مما أسفر عن استشهاد النقيب إيهاب جورجى معاون مباحث المركز، و3 من المخبرين، وإصابة النقيب محمد عزمى معاون المباحث و2 من المخبرين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» 27 يوليو.. محاكمة متهم برشوة إدارة النظافة والتجميل
» أمير سعودي ينقذ قاتلا من الإعدام.. هذه التفاصيل
» جنايات بنها تحيل أوراق "الدكش" للمفتي
» هذا ما قاله «العميد» عن رياض محرز
» مجددا.. حرائق ضخمة تندلع بإسرائيل
» شروط الحصول علي الجنسية المصرية
» سر عدم اختيار حكم مصري لإدارة نهائي أمم أفريقيا
» فى الإمارات.. ممرض يغتصب خادمة قبل الفجر
» مصرع وإصابة 22 شخصًا في حادث مروع بالعياط
» "يقبل قدميها".. زوج نجمة شهيرة يثير الجدل
» مسجل خطر ينتحل صفة طبيب لسرقة سيدة "كفيفة"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الوقود
أطباء (أرشيفية)
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"