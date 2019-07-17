قرار هام من "كاف" بشان بطولتى دوري الأبطال والكونفدرالية

17 يوليه 2019 - 02:10 م

كشف أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن تغيير نظام نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية بداية من الموسم المقبل.

وقال رئيس "كاف" عبر "تويتر"، إن نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية سيكون من مباراة واحدة.

وكان "كاف" قرر إعادة نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الحالي بين الترجي التونسي والوداد المغربي ولم يحدد لها موعد حتى الآن، بينما حقق الزمالك لقب الكونفدرالية لنسخة العام ذاته.