» أمير سعودي ينقذ قاتلا من الإعدام.. هذه التفاصيل

في حادثة أثارت احترام الكثيرين، أنقذ الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، قاتل من تنفيذ حكم الإعدام بحقه، حيث توسط لدى أسرة القتيل ليسامحوا قاتل ابنهم.

تدخل الأمير للشفاعة للقاتل حيث قام بزيارة أهل القتيل بمنزلهم في مركز تمنية وطلب منهم أن يصفحوا عن القاتل، وبالفعل، تنازل ذوي المقتول عن القاتل، وفقا لصحيفة المواطن السعودية،

وشدد أمير عسير على أن "نهج قيادة الوطن الحكيمة منذ عهد الملك المؤسس، تقوم على قطعية وجوب إعطاء كل ذي حق حقه، والانتصار للمظلوم مهما بلغ ضعفه ومن الظالم مهما بلغت قوته".

وأشار الأمير إلى أن "نهج القيادة من جهة أخرى يسعى بعد حفظ الحقوق وبيانها وضمانها إلى رعاية ما يتجاوز عدالة الاقتصاص وأخذ الحق إلى فضل العفو والتسامح والارتقاء فوق المألوف والنمطي، من خلال الدعوة إلى العفو".

وجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تحكم بالقصاص على المدانين بجرائم القتل. ووفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، فإن تنازل أهل الضحية عن طلب القصاص يوقف حكم الإعدام.