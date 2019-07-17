مؤسس فرقة "999": "أمي طردتني من البيت بعد النكسة"

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قال اللواء نبيل أبو النجا، مؤسس فرقة الـ999 ، التابعة لقوات الصاعقة، إن والدته طردته من البيت عند عودته إلى منزله عقب هزيمة 67، ليعود للحرب، رغم أنه كان أصغر أخواته.

وأضاف "أبو النجا" خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة تن، أن لدى عودته إلى الجيش مرة أخرى وجد أن معظم أصدقائه عادوا مرة أخرى من الإجازة، وعقدوا العزم على حفاظهم على الأرض والعرض وتطهيرها من الصهاينة.

وعن وفاة اللواء نبيل شكري مصطفى، أكد أن الراحل كان الأب الروحي لرجال الصاعقة، وما فعله وخططه وأشرف عليه من عمليات خلال حرب الاستنزاف وانتصار أكتوبر المجيد، تحتاج لمجلدات لشرحها.

وأوضح أن الراحل من أهم مؤسسي الصاعقة المصرية، منذ عام 1955 ، ثم انتقل لسلاح المظلات، والمخابرات الحربية،و كلفه قبل حرب أكتوبر المجيدة، بإيصال شحنة من الأسلحة، إلى الفدائيين في عمق سيناء، بعد فشل كل الطرق العلنية في إيصالها

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