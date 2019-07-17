تفاصيل مثيرة عن إنقاذ البحرية السعودية لسفينة بريطانية

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إيران

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البحرية السعودية

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أفادت مصادر بريطانية، اليوم الأربعاء، بأن سفينة حربية بريطانية استُهدفت وهي في طريقها إلى الخليج العربي للاشتراك في حماية ناقلات النفط في المنطقة، حيث حاول قارب إيراني مفخخ من استهدافها.

وبحسب المصادر، فإن القارب المفخخ كان يستهدف المدمرة "إتش إم إس دونكان"، قبالة سواحل البحر الأحمر، وأنه كان يمكنه إحداث فجوة كبرى في جسم المدمرة لو نجح في الارتطام بها، لتكتشفه البحرية السعودية.

يذكر أن إيران كانت قد تعهدت بالانتقام لتوقيف البحرية البريطانية ناقلة نفط إيرانية قبالة سواحل جبل طارق، كانت في طريقها لتزويد النظام السوري بالنفط، رغم الحظر الأوروبي على النفط الإيراني.


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