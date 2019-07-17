"بوحيرد" على رأس 13 شخصية في الحوار الوطني الجزائري

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متابعات - أمينة عبد العال

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الجزائر

بوحيرد

حوار وطني

بالتزامن مع الدعوات للحوار العاجل في الجزائر، الذي دعا إليه رئيس منتدى التغيير المدني عبد الرحمن عرعار، تم الاتفاق على بعض الشخصيات المستقلة البارزة لقيادته.

يأتي هذا خلال الندوة الصحفية لمنتدى التغيير المدني، لإطلاق مبادرة حوار لحل الأزمة، وكذا اقتراح شخصيات التي تقود الحوار.

وشدد، اليوم الأربعاء، على ضرورة أن تكون الشخصيات التي اقترحها المنتدى  لقياده الحوار، لديها قبول شعبي، وقبول لدى صناع للقرار، تتسم بالحيادية، وليس لها أي طموح سياسي.

وكشف عرعار أنه تم الاتصال بـ 13 شخصية، لقيادة الحوار الوطني، من بينهم المجاهدة جميله بوحيرد، وزير الخارجية الجزائري الأسبق، أحمد طالب الإبراهيمي، رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش.

بالإضافة إلى فتيحه بن عبو، شاب من الحراك إسلام بن عطية، مصطفى بوشاشي، ناصر جابي، الأخصائية الاجتماعية نفيسة لحرش، اسماعيل لالماس، الياس مرابط، مقداد سيفي، كريم يونس، ناشطه في المجتمع المدني، عايشة زناي.


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