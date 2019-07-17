«تونس» تقاطع عمومية "الكاف"

17 يوليه 2019 - 01:03 م

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم مقاطعة الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي (كاف)، غدا الخميس دون توضيح أسباب المقاطعة.

وجاء إعلان الاتحاد التونسي من خلال بيان رسمي نشره على حساب " فيس بوك"، كالآتي «قررت الجامعة التونسية لكرة القدم (الاتحاد) مقاطعة الجلسة العامة للاتحاد الإفريقي المقررة بالقاهرة يوم 18 يوليو 2019، وبالتالي لن يحضر أي ممثل عن الجامعة التونسية وقد تم إعلام الكاف والاتحاد الدولي بذلك».

ولم يوضح الاتحاد التونسي أسباب قراره بالمقاطعة، لكن يرجح أن السبب قد يعود إلى استياءه من تراجع حكم لقاء تونس والسنغال عن احتساب ركلة جزاء لصالح نسور قرطاج، مساء الأحد الماضي، ضمن منافسات دور قبل النهائي لكأس الأمم الأفريقية.