» "يقبل قدميها".. زوج نجمة شهيرة يثير الجدل

أثار تصرف زوج ملكة جمال مصر لعام 2005 مريم جورج، ضجة على مواقع التواصل، حيث نشرت عبر "انستجرام" فيديو لها وهي تستلقي على سرير المرض، وزوجها يقبل قدميها.

وظهر في الفيديو زوجها وهو يجلس على كرسي قبالتها واضعاً قدميها على ركبتبه. ولفت الأنظار بقيامه بتدليكهما قبل أن يصدم الجميع بعدم تردده في تقبيلهما.

تفاعل مع المقطع المصور عدد كبير من الحسابات الناشطة على "أنستجرام"، حيث وصل عدد المشاهدات على أحد تلك الحسابات في ساعات قليلة جداً إلى أكثر من 68 ألفاً.

وأطلق ذلك جدلاً كبيراً جداً حيث رأى بعض من شاهدوا الفيديو في تصرف الزوج تعبيراً عادياً عن عاطفته تجاه زوجته المريضة، فيما سخر منه آخرون واعتبروا ذلك استعراضاً وتصرفاً مبالغاً فيه.