  • الأربعاء 17 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر12:37 م
بحث متقدم
ارشيف

تعيين حاخامات في مناصب كبيرة بالجيش الإسرائيلي

أرشيفية

"الإفتاء": 5 كلمات تعتقك من الحر الشديد لنار جهنم

محمد صلاح

تفاصيل جديدة عن أزمة محمد صلاح بقرية نجريج

العثور على جثة فتاة داخل حمامات مستشفى خاص بالمحلة

التحقيق مع مدير مشرحة زينهم بسبب تبديل جثة

ارشيف

استهداف جديد لمطار جيزان بالسعودية

سيدات

فيديو صادم.. اغتصاب وحلق لرؤوس المعتقلات داخل سجون الحوثي

المستشار مرتضى منصور

"منصور" يكشف سرا خطيرا عن حارسه السابق

وزير الإسكان

"الإسكان" تزف بشرى سارة للمواطنين

الامير هاري وزوجته

اختفاء الأمير هاري يثير ضجة في بريطانيا

أحمد عبده

باحث إسلامي يصف صحيح البخاري بـ"اللعين"

مسجل خطر ينتحل صفة طبيب لسرقة سيدة "كفيفة"

قضايا وحوادث

اعتداء على طبيب ضربا
اعتداء على طبيب ضربا

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

مسجل خطر ينهى حياته بـ«إيشارب»

#

طبيب نساء وتوليد يغتصب سيدة مُسنة

#

سباك ينتحل صفة طبيب «نساء وتوليد» (التفاصيل الكاملة)

انتحال

طبيب

انتحال صفة

انتحال صفة طبيب

انتحل مسجل خطر صفة طبيب لسرقة هاتف مبالغ مالية من سيدة كفيفة في بولاق أبو العلا، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وردت معلومات لقسم شرطة بولاق، من إحدى السيدات كفيفة مُقيمة بدائرة قسم النزهة، بسابقة تعرفها على أحد الأشخاص يعمل طبيب عن طريق موقع التواصل الإجتماعى، فيس بوك، برنامج خاص بالمكفوفين، واتفاقهما على التقابل بأحد المقاهى بدائرة القسم، وعقب تقابلهما قام بمغافلتها وسرقة هاتفها المحمول ومبلغ 500 جنيه.

 وبإجراء التحريات، تبين صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه مسجل سابق اتهامه فى 32 قضية ومحكوم عليه بالسجن 15 سنة فى قضية "سلاح نارى"، وبحوزته هاتف محمول و مبلغ مالى، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وأن المبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وقرر بإرتكابه 8 وقائع بذات الأسلوب، وأرشد عن المسروقات هواتف محمولة، مشغولات ذهبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية واخطرت النيابة العامة للتحقيق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» مسجل خطر ينتحل صفة طبيب لسرقة سيدة "كفيفة"
» غضب أوروبي بسبب كشف مواقع "أسلحة نووية أمريكية"
» اختطاف فتاة واغتصابها فى الشارع بطريقة مرعبة
» برتوكول تعاون بين «الإنتاج الحربي» و«المالية»
» غرامة مالية كبيرة على «لوس أنجلوس»
» توزيع 8 ملايين مصحف على ضيوف الرحمن
» مفاجأة.. "الفراعنة" تصنيف أول لقرعة أمم إفريقيا 2021
» نشوى مصطفى تفاجئ الجمهور بعمرها الحقيقي
» كشف حقيقة وفاة حسين الجسمي بعد نشر حسابه آيات قرآنية
» فنانة شهيرة تبكي: رأيت أبي المتوفي أمام الكعبة
» أسمع شقيقه مكالمة عاطفية مع زوجته.. فقتله فورا

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الوقود
أطباء (أرشيفية)
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"