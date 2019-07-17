أزمة خانقة تحاصر "ترامب" بسبب جنسية ميلانيا

عقب سلسلة من التغريدات، وصفها البعض بـ"العنصرية"، يواجه الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، عدة أزمات، وصلت إلى الحديث عن جنسية زوجته والسيدة الأولى للولايات المتحدة، ميلانيا ترامب .

وكان قد نشر "ترامب" سلسلة من التغريدات، تُرجمت من قبل الأمريكيين على أنها رسائل موجهة ضد أربع من عضوات الكونجرس الأمريكي من الحزب الديمقراطي، وينتمين إلى الأقليات بالولايات المتحدة الأمريكية.

ودعا "ترامب" في تغريداته العضوات إلى العودة لبلادهن، مقدمًا نصيحة للديمقراطيين بمجلس النواب الذي لم يولدوا بأمريكا "عليهم أن يعودوا إلى بلدانهم المليئة بالجريمة والانقسامات"، وأثار الغضب بوصفه هذه البلدان "بالكارثة الكاملة والشاملة".

في المقابل، شنت العضوات الأربع هجومًا شرسًا ضد "ترامب"، متهمين إياه بالعنصرية والهاء الشعب الأمريكي عن كوارث إداراته، بل وصل الأمر بعضهن بالمطالبة بعزله .

كل تلك المشادات تسببت في غضب بين المغردين عبر "تويتر"، أمس الثلاثاء، وإطلاق البعض هاشتاج باسم «ترامب»، وسرعان ما انطلق هاشتاج أخر داخل الولايات المتحدة الأمريكية باسم "#ObamaWasBetter "، اي أوباما كان أفضل، والذي استعمله الأمريكيين المُحبين لـ«أوباما» مقارنات بين الأول وتصرفات «ترامب» الرسمية والشخصية.

وعلى الجانب الآخر انطلقت التغريدات الداعمة لـ«عُمر»، بالمقارنة بين زمن حصول عضوة الكونجرس إلهان على الجنسية الأمريكية وحصول السيدة الأولى حاليًا ميلانيا ترامب على جنسيتها الأمريكية.

وتوالت التغريدات الداعمة، من بينها قال أحد المُغردين وهو «ريف. ترافيس أكيرس»: «إلهان أصبحت أمريكية عام 2000 أما ميلانيا 2006، أي أنها إلهان أمريكية أكثر من السيدة الأولى بـ6 سنوات».

بينما علّق مُغني بفيلادلفيا: «كان إلهان أمريكية منذ سن الـ17، أما ميلانيا في الـ36 من عُمرها»، وترددت تلك العبارات من قبل المُغردين للتأكيد على انتماء «عمر» لأمريكا.

ولفت موقع «إندي100» البريطاني، أن الأربع عضوات يحملن الجنسية الأمريكية منذ سنوات ومقيمات هناك .