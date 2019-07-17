تفاصيل جديدة عن أزمة محمد صلاح بقرية نجريج

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كشف ماهر شتاي، عمدة قرية نجريج، تفاصيل جديدة عن إنشاء اللاعب محمد صلاح لمدرسة في القرية، مشيرًا إلى أن صلاح تكفل ببناء المدرسة بالكامل، وكان مقررا أن تكون معهدا أزهريا.

وأضاف "شتاي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" ، أن المبنى نقلت ملكيته للأزهر، ولكن بعد انتهاء عملية البناء طالب أهل القرية أن تكون المدرسة للتعليم العام نظرًا للكثافة الكبيرة بالمدرسة الوحيدة الموجودة بالقرية.

 وتابع: "إحنا محتاجين مدرسة تعليم عام، وعندنا كثافة غير عادية، الفصل الواحد به 65 طالبا"، مطالبا الجهات المسئولة بتحويل اختصاص المدرسة من أزهري إلى عام.

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